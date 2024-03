Torino-Fiorentina 0-0 | un punto a testa con il Var che ha detto no a Zapata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024), 2 marzo 2024 -si giocano punti pesanti in ottica coppe europee in questo sabato sera di Serie A. L'anticipo della 27° giornata mette di fronte la squadra di Juric, che dopo le due sconfitte è alla ricerca di riscatto, con quella di Italiano che arriva dalla bella vittoria contro la Lazio al Franchi nell'ultimo turno. Due formazioni separate da cinque punti in classifica, con la viola settima a quota 41 e i granata decimi a -4 dalla Lazio che, però, ha una gara in più. Per quanto riguarda le formazioni, Juric ritrova Rodriguez dietro, assieme a Buongiorno e Djidji. Sulle fasce non c'è Lazaro, al suo posto Masina e dall'altra parte intoccabile Bellanova. Linetty e Ilic in mediana, con Vlasic alle spalle del duo Sanabria-in attacco. Cambiando panchina, Italiano si affida al suo solito ...