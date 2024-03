Tonfo Mosaico a Forlì

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) BLEULINERAVENNA 0 (25-9, 25-22, 25-23): Bernardeschi 2, Bruno 6, Giacomel 13, Pulliero 15, Gatta 13, Simoncelli 7, Gregori (L); Sgarzi 1, Comastri, Bellavista 2. NE: Cavalli e Balducci. All. Marone RAVENNA: Bacchi 7, Bacchilega 9, Ollino 8, Tosi 4, Bendoni 3, Vingaretti, Vianello (L); Testi, Caruso 1, Engaldini, Sbano. NE: Benzoni e Gallucci. All. Tisci. Pesante passo falso delche non trova punti dal derby ae non dà continuità alla bella prestazione di sabato scorso. Scesa in campo con l’opposto Tosi non allenatasi in settimana e vistosamente limitata dal dolore al piede (resisterà fino alle fasi iniziali del terzo set) ilcapisce subito che non è serata, subendo un parziale a senso unico nel primo set (solo 5 su 27 in attacco), ...