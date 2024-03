Tommaso Toma | chi è il direttore di Billboard Italia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 marzo 2024)nel 2017 è stato uno dei fondatori della nascita di, di cui è diventato prima caporedattore, poiresponsabile. Ha continuato però anche a lavorare in radio, e oggi è speaker di Radio Popolare, oltre che un rispettato podcaster. Chi èha frequentato il liceo classico Parini a Milano e successivamente si è iscritto all’Università degli Studi del capoluogo meneghino. Nel frattempo ha contribuito a far rinascere il giornalino “La Zanzara”, scrivendo recensioni di dischi. Arriva poi la svolta quando entra a far parte di Radio Popolare nel 1991, dopo essersi proposto. Il suo primo programma “Indie Voices” del 1992 gli fa conquistare grande notorietà, aprendogli la ...