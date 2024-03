Titoli di Stato | risparmio e fiducia | l’Italia del Valore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 3 marzo 2024) La settimana che si è chiusa l’altro ieri perè stata caratterizzata da notizie che hanno riportato all’ attenzione di molti un comportamento del sistema economico italiano alquanto sui generis, un tempo ancor più ricorrente. Si tratta del bastone e della carota, usati nel caso in oggetto, da un operatore invisibile ma dotato di forza e resilienza di livello molto elevato: il libero mercato. Così si è potuto assistere a una performance non comune quale è stata quella della Premier Meloni in visita al Presidente degli USA Biden. Questi non ha perso una battuta del colloquio per sottolineare i legami di ogni genere che intercorrono tra i due paesi. Quella della Capo del Governo è stata un’ altra occasione di conferma del fair play di chi governa il Paese, riconosciuto principalmente dagli interlocutori stranieri. Non è un particolare di poco conto perché l’ ...