Tirreno-Adriatico 2024 | Juan Ayuso lancia la sfida a Jonas Vingegaard | tanti nomi di qualità

(Di domenica 3 marzo 2024) Scatta domani la 59ma edizione della Corsa dei due Mari: in programma la, ovviamente in contemporanea con la Parigi-Nizza. Sette tappe ben variegate con la cronometro a Lido di Camaiore ad aprire ed un paio di frazioni di montagna che promettono sicuramente gran spettacolo. Manca ancora la startlist definitiva ma sono presenti diversidi. Su tutti quello diche è sicuramente l’uomo da battere: il danese della Visma Lease a Bike ha dominato in Spagna al debutto stagionale e sembra già essere in gran spolvero. Are lain chiave classifica c’è(UAE Emirates), ma occhio anche a Simon Yates (Team Jayco AlUla), Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale ...

Una notte azzurra per il ciclismo. Musei aperti e feste in piazza per la vigilia della Tirreno Adriatico: Volterra capitale dello sport, con il passaggio della gara ciclistica Tirreno-Adriatico, attesa per il 6 marzo. Una grande festa per la tappa tutta volterrana della gara ciclistica che porterà a ...lanazione

Camaiore Tirreno-Adriatico. Due giorni all’insegna delle bici: La Tirreno-Adriatico torna a Camaiore con una due giorni di gare ciclistiche: domani cronometro individuale tra Lido di Camaiore e Viareggio, martedì tappa Camaiore-Follonica.lanazione

