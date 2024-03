Thuram | rodaggio in Inter-Genoa? Prima della sosta tour de force

(Di domenica 3 marzo 2024)ha recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione per. Una possibile gara diper il francesedeldeche porterà allaper le Nazionali RECUPERO –ci sarà per. Il francese ha recuperato prontamente dall’infortunio muscolare subito contro l’Atletico Madrid e sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida in programma domani sera a San Siro. Probabilmente il francese farà solo un cameo: se necessario scenderà in campo a gara in corso per mettere minuti nelle gambe in vista deldeche attende l’. La squadra nerazzurra, nelle prossime settimane, affronterà nell’ordine ...

