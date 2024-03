Terremoto | Pozzuoli Manzoni | normale attività bradisismica | nessun danno

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 3 marzo 2024) Il Primo Cittadino dopo la scossa di questa mattina: “Continua sinergia tra le parti interessate” La scossa di questa mattina rientra nelladi questa fase del bradisismo. L’epicentro è stato proprio al confine con il Comune di Napoli e siamo costantemente in contatto con l’Osservatorio Vesuviano, che al momento non segnala evoluzioni significative del bradisismo. Non abbiamo avuto segnalazioni di danni o di particolari problemi. Nel frattempo grazie alla Legge sui Campi Flegrei, continuiamo a lavorare in sinergia con la Protezione Civile, la Regione Campania, l’Osservatorio e gli altri Comuni della zona per mitigare i rischi e continuare a convivere con il bradisismo con la giusta attenzione ma con la dovuta tranquillità. Così in una nota il Sindacodopo la scossa di questa mattina di magnitudo ...