Terremoto | forti scosse nel napoletano | avvertite in diverse zone della Campania

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna forte scossa diè stata avvertita a Napoli intorno alle 10:08 di questa mattina. Probabilmente l'epicentro è stato a Pozzuoli, nella zona dei Campi Flegrei. Al momento non è nota la magnitudo. Secondo le prime testimonianze ci sono state duemolto vicine, a pochissimi secondi l'una dall'altra ed entrame particolarmente. A Napoli città avvertita in, oltre all'area flegrea anche a Posillipo.

