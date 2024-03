Terremoto Campi Flegrei | scossa di magnitudo 3 4

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 3 marzo 2024) Poco fa registrata unadineicon epicentro nei pressi di via Napoli. Paura ma non si segnalano danni a persone o cose Nuovanella mattinata nei. Poco fa gli strumenti hanno registrato un evento sismico di 3.4 gradi di. Laha avuto epicentro nei dintorno di via Napoli. Non si segnalano al momento danni a persone o cose fatta esclusione per lo spavento che ha interessato gli abitanti delle zone limitrofe. Di seguito il link dell’ingv https://terremoti.ingv.it/event/37758961 UndiMd 3.4 è avvenuto nella zona:, il 03-03-2024 09:01:55 (UTC) 48 minuti, 35 ...