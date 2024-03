Terremoto ai Campi Flegrei | scossa avvertita anche a Napoli | tanta paura e gente in strada

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 3 marzo 2024)oggi 3 marzo 2024 aiUnadidi magnitudo 3.4 è stata registrata oggi, domenica 3 marzo 2024, ai: il sisma, registrato dall’Ingv con con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8160, 14.1590 ad una profondità di 3 km, è stato avvertito. L’epicentro del sisma è stato registrato sul lungomare di Pozzuoli: il sisma, fortunatamente, non ha provocato danni a persone o cose, ma solamente. Tutte le scosse diregistrate oggi in Italia Notizia in aggiornamento