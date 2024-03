Terremoto ai Campi Flegrei | scossa avvertita anche a Napoli | paura e gente in strada

Questa mattina, intorno alle 10, si è verificata una scossa di terremoto ai Campi Flegrei , avvertita in tutta l’area occidentale di Napoli . I sismografi ... (teleclubitalia)

forte scossa di terremoto avvertita in tutta la zona occidentale di Napoli alle 10 di questa mattina.Continua a leggere (fanpage)

Il sisma ha avuto il suo epicentro a largo di via Miliscola e una profondità di 2 chilometri e mezzo L'articolo Campi Flegrei , scossa di terremoto in ... (teleclubitalia)

Diverse scosse di Terremoto registrate in serata; la più forte con epicentro a Pozzuoli, in via Artiaco: magnitudo 3, profondità 3 km.Continua a leggere (fanpage)