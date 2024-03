Terremoto ai Campi Flegrei oggi | la scossa avvertita anche a Napoli

(Di domenica 3 marzo 2024) Ladi magnitudo 3.4. Non ci sono segnalazioni di danni Una fortediè stata registrata intorno alle 9 nell'area deied è statain altre zone di, da Fuorigrotta al Vomero. Secondo quanto riporta il sito dell'Osservatorio Vesuviano, è stata di magnitudo 3.4, a una profondità

Napoli , 3 marzo 2024 – Una forte scossa di Terremoto è stata registrata intorno alle 9 nell'area dei Campi Flegrei ed è stata avvertita anche in altre zone di ... (quotidiano)

Terremoto nei Campi Flegrei con epicentro a Pozzuoli , avvertito anche a Napoli : paura e gente in strada (notizie.virgilio)

La scossa di magnitudo 3.4. Non ci sono segnalazioni di danni Una forte scossa di Terremoto è stata registrata intorno alle 9 nell'area dei Campi Flegrei ed è ... (sbircialanotizia)

Fortissima scossa di Terremoto in Italia, è avvenuta poco fa: L’editore del giornale online non è responsabile del contenuto degli articoli, ne delle immagini, ne dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati che sono sotto responsabilità dei singoli ...news-sports

Terremoto Campi Flegrei, paura e gente in strada: «Che botta!». Le segnalazioni social: «Si torna a ballare»: Paura e gente in strada ai Campi Flegrei, per la scossa di Terremoto magnitudo 3.4 registrata questa mattina (3 marzo) poco dopo le 10. Il sisma è stato distintamente avvertito anche a Napoli, ...ilmessaggero

Terremoto ai Campi Flegrei: tanta paura a Napoli, persone per strada: NAPOLI - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 e 3 km di profondità è stata registrata poco dopo le 10 nell'area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli ed è stata avvertita distintamente anche a ...corrieredellosport