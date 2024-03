Tentato saccheggio all’Unieuro di Sansepolcro | ladri messi in fuga dalla vigilanza privata

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 3 marzo 2024)di: Guardie Giurate e Carabinieri sulle tracce dei malviventi Nella notte appena trascorsa,itorno alle 2,30, una banda di malviventi hadi sfondare la porta d’ingresso del negozio Unieuro situato in via Osimo a. Armati di spranghe e con il volto coperto, i criminali sembravano determinati a compiere un. Tuttavia, i loro piani sono stati frustrati dall’entrata in funzione dell’allarme epresenza della, che ha prontamente reagito al tentativo di irruzione. Alla vista dell’auto delle guardie giurate, la banda si è dileguata rapidamente per evitare l’arresto. Per garantire un’indagine approfondita, sono intervenuti sul luogo ...