Tennis | Nadal | “Spero di uscire da Indian Wells illeso” Alcaraz | “Un privilegio avere Rafa attorno”

(Di domenica 3 marzo 2024) Prima conferenza stampa insieme pere Carlos, che hanno risposto alle domande di sette giornalisti spagnoli scelti da Netflix per presentare l’esibizione che si svolgerà nella nottata italiana alla Michelob Ultra Arena di Las Vegas. “Dire come io stia adesso rappresenta un azzardo anche per me. Sicuramente ho passato momenti peggiori, ma non colpisco una pallina dal torneo di Brisbane, avrei bisogno di testarmi“, ha esordito la leggenda di Manacor, che tornerà in gara fra pochi giorni addopo quasi un anno di stop. “Se sono qui a parlare con voi è già una discreta notizia – ha proseguito, come riportato da Marca -. Al di là dei risultati che avrei sperato di ottenere, un paio di settimane fa i miei obiettivi erano giocare questa esibizione e ...

In questo momento ci sono diverse migliaia di aerei in volo da una parte all’altra del globo. Uno di questi, però, è un po’ più speciale degli altri. Novak ... (sportface)

Rafa Nadal vuole esserci a Indian Wells . Il fuoriclasse spagnolo, infatti, è sbarcato in California e ha messo in cascina il primo allena mento dando la ... (oasport)

È un momento d’oro per il tennis . Dopo il record di ascolti fatto registrare dalla Rai e da Discovery per le gare dell’italiano Jannik Sinner, Netflix ha ... (superguidatv)

Nadal prende tempo, ma in testa c'è la stagione su terra: Torno, non torno. Torno, non torno, ma forse torno... poco resta ormai da svelare ai petali della margherita di Rafa Nadal. A poche ore dalla lussuosa esibizione di Las Vegas con Carlos Alcaraz, "The ...tennisitaliano

Rafael Nadal: "Non so a che livello sono, la priorità è un'altra. Sul ritiro...": Tutto è praticamente pronto per la partita di esibizione tanto attesa fra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, che arrivano entrambi a questo appuntamento non al 100% della condizione fisica. Nella presenta ...tennisworlditalia

Andy, due volte re a Londra, incorona Jannik: "Sta diventando un giocatore straordinario, lui e Alcaraz i nostri eredi": Nadal, Nole e lui, i Big Four capaci di segnare un’era. Tre Slam, due titoli olimpici, il numero uno del mondo: nell’epoca più straordinaria nel Tennis, Andy il Baronetto, oggi numero 67 Atp, si è ...gazzetta