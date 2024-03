Tennis | Camila Giorgi rinviata a giudizio per il caso di false vaccinazioni anti-Covid

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Continua l’odissea di. La ex numero 1 delitaliano non sta sicuramente vivendo un momento felice di carriera, con l’ultimo successo risalente al 31 dicembre 2023 a Brisbane su Peyton Stearns e la discesa oltre la top 100 mondiale. Oltretutto, si aggiungono anche i guai con la giustizia, con ildelle presunteche torna a far parlare. Tra le ventuno richieste di rinvio aformulate dalla Procura di Vicenza c’è anche il nome dellata marchigiana, che spicca nella lista assieme a quello della cantante Madame. L’accusa a loro rivolta è di essersi sottoposte a dellecontro il-19 ...