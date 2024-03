Tennis | Alex De Minaur il sottovalutato | la scalata continua | obiettivo top5? E anche Sinner aveva faticato…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024)depuò sorridere dopo quanto è accaduto ad Acapulco. L’australiano è riuscito a confermare il titolo dell’anno scorso sul cemento dell’ATP500 messicano, piegando con il punteggio di 6-4 6-4 il norvegese Casper Ruud. Un riscontro non certo frutto del caso, in un inizio di 2024 nel quale l’aussie ha messo in mostra grandi miglioramenti nel suo gioco. Se in passato si parlava solo di unta in grado di muoversi molto velocemente sul campo, ora notiamo un giocatore in grado di dare molta più potenza ai suoi colpi, specie dal lato del dritto, prendendo il tempo all’avversario e concludendo il tutto con un’ottima transizione verso la rete. Non è un caso che, nel corso dei quarti di finale in Messico, desia stato in grado di sfatare il tabù “Stefanos Tsitsipas” contro cuisempre ...