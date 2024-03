(Di domenica 3 marzo 2024) L'Alex deha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo Atp 500 di, in Messico. Il numero 9 delal mondo ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud (n.11), col punteggio di 6-4 6-4. Per il 25enne Deè l'ottavo titolo in 16 finali giocate nel circuito Atp.

Tennis: Acapulco, l'australiano De Minaur si conferma campione: L'australiano Alex de Minaur ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo Atp 500 di Acapulco, in Messico. Il numero 9 del Tennis al mondo ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud (n.11), c ...ansa

Back to back per De Minaur ad Acapulco, sconfitto Ruud in due set: Alex De Minaur supera in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4 in due ore di gioco e si conferma campione dell'ATP 500 di Acapulco. Dodici mesi dopo il successo su Tommy Paul, il Tennista ...tennisitaliano

La svolta di Alex De Minaur: "Il cambiamento mentale è stato decisivo": Prima Rotterdam, adesso Acapulco. "Per me è molto importante non aver avuto ... ma che a poco a poco migliori il mio Tennis in modo che quando arriverà la cosa importante, potrò giocare al meglio".tennisworlditalia