Tendenze abiti da sposa 2024 | sì all’audacia e al wedding dress trasformabile

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 3 marzo 2024) I matrimoni delhanno un sapore di anticonformismo e audacia, con laprotagonista di una rivoluzione stilistica senza precedenti. Tra ledasi fa largo il colore nero, disinvolto e provocatorio che emerge come una scelta sorprendentemente popolare per glinuziali del prossimo anno. Con quasi 8.000 ricerche su Google solo in Italia, Francia e Spagna, protagonista delle ultime collezioni dei più importanti brand internazionali, il nero incarna l’essenza dellamoderna, desiderosa di un look avanguardista. Secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, il costo medio dell’abito dain Italia, accessori inclusi, è di 2.500 euro, e il 16% delle future spose opta per un abito due in ...