Temptation Island | Alessia Ligiotti svela come sono i rapporti con Federico Viviani

(Di domenica 3 marzo 2024) L’ex protagonista di, parla del suo ex poiin cheè con le altre ragazze del programma di Canale 5.

Francesco Oppini , opinionista sportivo nonché figlio di Alba Parietti e Franco Oppini , ha confessato di aver rifiutato di partecipare a Temptation Island. In ... (isaechia)

Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, intervistato tra le pagine di Chi Magazine ha parlato degli altri reality show, svelando perché ha ... (blogtivvu)

L’influencer e cugina dell’ex portiere della Nazionale, si sfoga: “I calciatori non ti regalano nessuna emozione. Sono persone che fanno schifo ” Nella sua ... (cityrumors)

In queste ultime ore al Grande Fratello si discute per le metafore sulle scarpe lanciate da Perla Vatiero. Le sue parole riportano indietro nel tempo, a ... (latuafonte)

“Sono in ambulanza” Disavventura per la Vip di Canale 5, lei stessa documenta tutto sui social: cosa è successo: L’influencer ed ex partecipante al reality Temptation Island Giada Giovanelli ha pubblicato una serie di storie su Instagram che hanno scioccato i suoi follower. La prima di tutte lancia subito un ...bigodino

Grande Fratello, Alessio conteso tra Anita e Perla: la fidanzata di Mirko scoppia in lacrime: Perla scoppia in lacrime nel bel mezzo della notte: nella casa del Grande Fratello, Alessio si trova tra due fuochi, lei e Anita ...tag24

Greta Rossetti: «Uscita dal Grande Fratello non voglio pensare a nessuno». La risposta di Giuseppe Garibaldi è epica: Greta Rossetti ha fatto il suo ingresso all'interno della casa del Grande Fratello, qualche mese dopo i suoi compagni di avventura. Infatti, l'ex tentatrice di Temptation Island ha varcato ...ilmattino