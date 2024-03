Temere la morte è una scelta | Charles Vane tra storia e leggenda

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 mar – In un periodo di forti conflitti in tutto il globo (non che sia una novità, ma questa volta sono un po’ più vicini a casa nostra) ci si interroga per cosa valga veramente la pena combattere: la patria, la comunità, l’ideale, la famiglia, la vita stessa o anche il denaro… Ma nei tempi una figura di guerriero è rimasta sempre attuale per il fascino che ha esercitato in grandi e piccoli: stiamo parlando della figura del pirata, che è un grande classico vestito di Carnevale per i bambini, proprio per quell’aura da fuorilegge ma con una certa moralità che si porta dietro. Ovviamente il mondo piratesco, un po’ come quello del Far West, benché storicamente reale, vive di un alonerio e mitologico creato prima dai molti scritti e poi dal cinema e dalle serie tv. E forse nessun personaggio rappresenta al meglio quell’essere a metà strada tra ...