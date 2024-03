TARI 2024 | ecco quanto deve essere l’Isee per non pagare

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di domenica 3 marzo 2024) La, la tassa sui rifiuti, è un tributo dovuto da tutti i propriee gli occupanti di immobili, a titolo di corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Esiste però la possibilità di nonla, in presenza di determinate condizioni reddituali. Scopriamo tutto nelle righe a seguire! Come abbiamo accennato poc’anzi, per nonlanel, il nucleo familiareavere un Isee non superiore a 8.265 euro. Tale limite è elevato a 20.000 euro per le famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico. Oltre al requisito Isee, per ottenere l’esenzione dallaè necessario che il Comune di residenza abbia adottato una specifica delibera. In alcuni Comuni, possono ...