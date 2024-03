Taralli glassati al limone | ricetta facile!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 3 marzo 2024) Sono semplici da preparare e regalano tanta allegria, oltre che tanta golosità. Possiamo impastarli a mano o nella planetaria, per fare prima… sono velocissimi da realizzare! Cuociono in forno e vengono ricoperti da uno strato sottile di acqua, zucchero esolo una volta ben freddi. Devono poi asciugare su una gratella fino a quando la copertura non risulterà bianca e lucida. Allora potremo riporli in una scatola di latta o in un contenitore ermetico. Che ne dite di cucinarli insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!al: ingredienti e preparazione Per questaprocuriamoci: per l’impasto 500 g di farina 00 75 g di strutto 2 uova (medie) 12 g di ammoniaca per dolci 55 g di zucchero 120 ml di latte (tiepido) 1(buccia) per la ...