Swiderski dà al Verona lo scontro salvezza | battuto il Sassuolo per 1-0 | esordio amaro per Ballardini

(Di domenica 3 marzo 2024)dàloilper 1-0 al Bentegodi. Vittoria importantissima per la squadra di Baroni.per, che perde Berardi per infortunio.

Vittoria in rimonta del Napoli e polemiche per un episodio arbitrale nel match contro il Verona nella 23ª giornata del campionato di Serie A. Beffa per la ... (calcioweb.eu)

Bologna- Verona : 2-0 Montipò 5.5: sul primo gol non può molto, poi blocca Ndoye sul finale del primo tempo ma non riesce a fermare Fr... (calciomercato)

Pagelle Verona-Sassuolo 1-0: Swiderski opportunista, Consigli sempreverde: Il Verona batte il Sassuolo al termine di un match combattutissimo, deciso dalla follia di Matheus Henrique, che ha spalancato la porta a Swiderski. Il ...footballnews24

Verona e Sassuolo si sfidano per la salvezza: Verona: le parole di Baroni "Saranno tutte gare decisive da ... Baroni sugli infortunati "La squadra si è allenata bene, Swiderski è un pelino in ritardo ma sono convinto che tutti daranno il proprio ...informazione

Swiderski dà Verona lo scontro salvezza, battuto il Sassuolo per 1-0: esordio amaro per Ballardini: Swiderski dà Verona lo scontro salvezza: battuto il Sassuolo per 1-0 al Bentegodi. Vittoria importantissima per la squadra di Baroni. Esordio amaro per Ballardini, che perde Berardi per infortunio.fanpage