Svizzera | i pensionati avranno la tredicesima

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 marzo 2024 - Per isvizzeri arriva la. E' quanto hanno deciso oggi gli elettori elvetici chiamati a rispondere a un referendum in merito. "Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)", iniziativa federale promosso dai sindacati con il sostegno della sinistra, ha rivevuto l'approvazione del 58,24 % dei votanti, con una maggioranza di 16 cantoni su 26. Il risultato porterà all'iscrizione nella Costituzione del principio di una 13esima rendita aggiuntiva, ma la modalità di attuazione e il finanziamento della riforma li dovrà proporre il governo e approvare il Parlamento. Inl'assicurazione per la vecchiaia e quella di reversibilità (Avs), sono i pilastri del sistema pensionistico: sono oltre 2,5 milioni iche ricevono attualmente una rendita ...