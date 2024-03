Svizzera | ebreo ortodosso accoltellato da un 15enne a Zurigo | è grave

(Di domenica 3 marzo 2024) Undi 50 anni è statoieri sera ada unsvizzero.mente ferito, l'uomo ha dovuto essere ricoverato d'urgenza in ospedale e la sua vita potrebbe essere in pericolo.

ebreo ortodosso accoltellato a Zurigo, è grave. Fermato un 15enne svizzero: GINEVRA. Un 15enne svizzero ha accoltellato ieri sera a Zurigo un ebreo ortodosso di 50 anni. Gravemente ferito, l'uomo ha dovuto essere ricoverato d'urgenza in ospedale e la sua vita potrebbe essere ...ilsecoloxix

