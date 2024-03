Svezia | con noi la Nato al centro del Baltico | e non solo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 3 marzo 2024) Blekinge (), 3 mar. (askanews) – “Questa base e questo stormo si trovano nella parte più meridionale della”. A parlare con askanews il colonnello Anders Jonsson, comandante della base aerea militare di Ronneby, contea di Blekinge. Un lungo passato da pilota e un presente in una delle posizioni più avanzate rispetto alle sfide che il– con le testate nucleari russe a poco più di 300 chilometri – rappresenta. “Kaliningrad? No, non è affatto lontana. È proprio dall’altra parte del mare. Da questo punto di vista, laè un paese piuttosto lungo” spiega Jonsson. Sono aumentate le provocazioni da parte russa? “Sì, possiamo vedere diverse attività in aumento, da diverse operazioni informatiche, che magari non sono dirette principalmente alle forze armate svedesi” dichiara. E pensa che ...