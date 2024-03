Super-G femminile Kvitfjell 2024 | Brignone trionfa nella nebbia 25° successo | è l’azzurra più vincente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Federicasi esaltae vince il secondo-Gdi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. In una gara sospesa più volte a causa delle condizioni proibitive,sfodera una prestazione da fuoriclasse e riesce a tagliare il traguardo in 1:37.30, mettendo in ghiaccio la vittoria. L’attesa è lunga perché la gara viene interrotta più volte, ma nessuna riesce a fare meglio della carabiniera valdostana: arriva dunque la 25^ vittoria in Coppa del Mondo. Scavalcata dunque Sofia Goggia (ferma a 24)classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo. LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA “Posso dire di non essere scesa in una condizione migliore delle mie ...