Sulla Terza guerra mondiale aveva ragione il Papa | la frustata di Formigoni

(Di domenica 3 marzo 2024)a pezzi? QuandoBergoglio, all'inizio del Suo pontificato, usò per la prima volta questa espressione, molti la presero per fantapolitica. Oggi è diventata un'evidenza pressocchè universale, e nessuno ne ride più. Il pianeta è attraversato da una serie crescente di conflitti, e questi sono sempre più collegati. I numeri, come sempre, parlano meglio di ogni discorso, e i numeri dicono che in un solo anno nel mondo si sono contati quasi 170mila morti. Non ci sono soltanto le guerre di cui tutti i giorni parlano le tv, quelle tra Russia e Ucraina e tra Hamas e Israele. In Messico, ad esempio, lacontro i cartelli della droga ha fatto 6mila morti. E sono più di cinquanta i paesi che al momento sono coinvolti in conflitti di varia natura. In Myanmar sono attivi oltre 1500 gruppi armati, e il ...