Sub milanese muore nelle acqua del lago di Como | ha avuto un problema in fase di risalita

(Di domenica 3 marzo 2024) La donna è stato trovata galleggiante nei pressi di Moregallo (Lecco), poi è deceduta in ospedale, probabilmente a causa di un'embolia polmonare.

Tragedia nel lago, è morta in ospedale la sub recuperata al Moregallo: La donna, 66enne milanese, stava effettuando una immersione. Recuperata in gravissime condizioni è morta all'ospedale di Lecco ...lecconotizie