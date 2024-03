Stuprata da 3 atleti al ritiro della FederScherma | la denuncia della giovane campionessa | «Per loro nessuno stop»

(Di domenica 3 marzo 2024) Unapromessascherma azzurra hato di aver subito una violenza sessuale di gruppo da parte di tredurante una Chianciano Terme, in provincia di Siena. La vicenda raccontata dal Messaggero risale alla notte tra il 4 e il 5 agosto scorso, quando l’atleta, chiamata con un nome di fantasia «Rosa», aveva appena 17 anni. Nella sua categoria era prima nella classifica mondiale, dopo aver iniziato la sua carriera da schermitrice con la maglia dell’Uzbekistan, pur essendo originaria di un altro Stato. La scorsa estate, Rosa ha anche partecipato ai Mondiali che si sono svolti a Milano. AlFederazione italiana scherma ...

