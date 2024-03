Studenti manganellati a Pisa | le parole di Costanza | “Non siamo dei vandali | non ci fermeremo”

La loro bandiera era in prima fila, lo scorso 23 febbraio, quando gli agenti del Reparto Mobile hanno colpito con i manganelli gli “ studenti ” di Pisa in ... (nicolaporro)

"Autoritratto" nuova avventura live di Zero: all'insegna della musica: Roma, 3 mar. (askanews) - È partita sabato da Firenze la nuova avventura live di Renato Zero 'Autoritratto', prodotta da Tattica, 14 date quasi ...spettacoli.tiscali

Studenti manganellati a Pisa, la solidarietà dei docenti del Nautico San Giorgio: "La scuola, come comunità educante, ha fra i suoi primi compiti e responsabilità quello di insegnare ai giovani la necessità di conoscenza critica, consapevolezza, cittadinanza attiva, e di trasmetter ...genova24

Schlein e la consacrazione tra i socialisti europei. “Brava Elly, vincerai”: La consacrazione come leader di dimensione europea per Elly Schlein, salutata dai principali leader socialisti europei come l’unica speranza per una svolta politica in Italia. «Dall'isola alla Nuvola, ...ilsecoloxix