Studenti in piazza Fontana | Basta manganelli

(Di domenica 3 marzo 2024) "Le vostre manganellate non ci fermeranno,repressione": con questo slogan oggi alle 17 scenderanno inl’Unione degli Universitari di Milano, Pavia e Bergamo insieme a Unisì, Rete della Conoscenza Milano, all’Ugs Lombardia, alla Cgil e ad altre liste studentesche e associazioni "per difendere il nostro diritto a manifestare e ad esprimere dissenso". Il riferimento è ai cortei studenteschi a sostegno del popolo palestinese che si sono tenuti a Pisa, a Firenze, a Catania. "Le manganellate e altre forme di violenza non solo minacciano la sicurezza e il benessere della comunità studentesca (e non solo), ma rappresentano anche un attacco diretto alla libertà di espressione e alla democrazia stessa - scrivono in una nota congiunta -. La nostra democrazia è in crisi, stiamo vivendo una repressione del dissenso sempre ...