Studenti e disordini Una decina nel mirino Video e immagini al vaglio della Digos

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) In corteo erano in quattrocento. Ma a far danni, l’altro pomeriggio, ci hanno pensato una manciata di ragazzi, meno di una, su cui adesso si stanno concentrando gli approfondimenti. Si tratta dei giovanissimi - non si esclude ci siano anche dei minorenni tra loro - che materialmente hanno bersagliato poliziotti e palazzi, in particolare la Prefettura e il Provveditorato, con uova e palloncini pieni di vernice rossa. Uno di questi ha colpito al volto il dirigenteAntonio Marotta, più volte in questi mesi oggetto delle ‘attenzioni’ dei collettivi bolognesi. E le indaginiDivisione investigazioni generali riguardano anche gliche nell’ambitomarcia per la pace in Palestina hanno dato fuoco alle ...