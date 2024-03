“Strappata dalla mia vita in maniera terribile” | Barbara d’Urso parla del suo addio a Mediaset VIDEO

Barbara d’Urso a «Domenica In»: «Sono stata allontanata in modo terribile»: Dopo l’allontanamento da Mediaset la conduttrice si è raccontata da Mara Venier. «Non ho ancora elaborato il lutto. Il dolore piano piano passerà» ...corriere

Farinél/ Di chi scriverebbe oggi Beppe Fenoglio Chi sarebbero i suoi partigiani (Prima Parte): Ma se il fato invece di strappare l’autore albese dalla vita a 40 anni gli avesse regalato un’esistenza centenaria, di chi avrebbe scritto Beppe Fenoglio Penso spesso alle poche immagini che ci ...targatocn

Sconfitta in quattro set per l’Everest che cade sul campo del Rimont Genova (3-1): formazione penultima in classifica che strappa così tre punti importanti per alimentare la corsa salvezza. Il MioVolley resta così ancorato alla quarta piazza ad un punto di distanza da Garlasco (che ...piacenzasera