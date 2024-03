Strage di Erba | Lucarelli ad Accordi&Disaccordi Nove | “La revisione? Frutto anche della pressione mediatica subita dagli pm e giudici”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) “Perché 17 anni dopo si riapre il processodi? I pm, i, i magistrati sono persone come noi: un po’ dila subisconoloro”. Così Selvaggiaad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sabato sera sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione diMarco Travaglio e Andrea Scanzi. “Ci sono varie anomalie in tutta questa storia e per spiegarle bisogna ricostruire un po’ le tappe e alcuni passaggi che hanno portato all’udienza di ieri. – ha premesso la giornalista, presente in aula a Brescia – Nel 2006 avviene un pluriomicidio. Nel gennaio 2007 Rosa e Olindo confessano. Una confessione piena, nitida, chiara. Ci sono poi le dichiarazioni spontanee a Picozzi (Massimo, ...