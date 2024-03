Stefano Matteoli e la tragedia in Sud Africa | muore nell’auto ribaltata | era in vacanza con la famiglia

(Di domenica 3 marzo 2024) Cascine di Buti (Pisa), 3 marzo 2024 – Il dramma in Sud, dove si trovava incon la moglie:, informatico di 43 anni di Cascine di Buti, che era alla guida del mezzo, ha perso la vita; la moglie è rimasta ferita ed è finita in osservazione in ospedale, mentre sono rimasti illesi i due figli di 10 e 8 anni. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi ed ha trasformato lain: l’auto, da quanto abbiamo appreso, si sarebbedopo aver preso un dosso e per il conducente non c’è stato scampo. La notizia è piombata come un macigno nel piccolo paese della Valdera dove vivono i genitori ed altri parenti dell’informatico che invece, da alcuni anni risiedeva a Roma con moglie e figli. "Subito, appreso l’accaduto, un cugino ha ...

