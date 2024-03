Stefania Amarugi | Restiamo umani | tutte le guerre sono orribili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Tanti striscioni di associazioni e partiti, ma anche tante bandiere palestinesi e un tripudio di colori, quelli che scandiscono l’arcobaleno: le bandiere della pace. In piazza Dante circa centocinquanta persone siritrovate per manifestare il proprio sostegno al popolo palestinese, un popolo sotto attacco. La manifestazione organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista di Grosseto ha visto la partecipazione di Anpi sezione Elvio Palazzoli, Arci, Cobas scuola, Comitato Democrazia Costituzionale, Coordinamento donne Anpi "Licena Rosi Boschi", Grosseto Città Aperta,Libera, Partito Comunista Italiano, Sinistra Classe Rivoluzione, Sinistra Italiana. Una manifestazione per esprimere lo sgomento per la guerra in atto, con un pensiero agli studenti che hanno preso parte al corteo di Pisa. A prendere la parola per prima, aprendo di fatto la manifestazione, è ...