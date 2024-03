Steam batte di nuovo il record di utenti connessi

Vegetable Shortening Is The Key To The Crispiest Waffles Yet: Is there anything more disappointing than a soggy waffle If you want crispy waffles every single time make sure to include vegetable shortening.msn

Steam non si ferma più: oltre 34 milioni di utenti connessi, batte di nuovo il record: Steam continua a crescere e ha superato i 34 milioni di utenti connessi contemporaneamente. Vediamo i dettagli del nuovo record raggiunto dalla piattaforma di Valve.multiplayer

Helldivers 2 ha superato rapidamente Destiny 2 e Starfield: Ondate di giocatori stanno cercando di diffondere la democrazia e di distruggere i robot nello sparatutto cooperativo Helldivers 2 ...gamesplus