Stato canaglia | il disastro ambientale non ferma gli Houthi | con chi ce l' hanno

(Di domenica 3 marzo 2024) I combattenti del gruppo sciita yemenitacontinueranno a prendere di mira le navi britanniche nel Mar Rosso. La minaccia arriva dal viceministro degli Esteri del governo guidato dagli, Hussein al Ezzi, il quale ha sottolineato in un messaggio su X che il Regno Unito «è unoche attacca lo Yemen e collabora con gli Stati Uniti nel promuovere i crimini in corso contro la popolazione civile a Gaza». Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia dell'affondamento della nave mercantile britannica Rubymar - battente bandiera del Belize, registrata in Regno Unito e gestita dal Libano -, colpita lo scorso 18 febbraio nel Mar Rosso da un missile delle milizie yemenite filo-iraniane deglimentre transitava nello stretto di Bad al Mandab. Si tratta del primo affondamento ...