Start list slalom maschile Aspen 2024 | italiani in gara e pettorali di partenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Ladellodi, in programma domenica 3 marzo sulle nevi statunitensi e valido per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino: ecco gliine idi. Tanta Italia ai cancelletti di, da Alex Vinatzer a Tommaso Sala, passando per Kastlunger, Gross, Razzoli, Barbera e infine Della Vite. Di seguito ecco ideglie degli altri gigantisti al via.1 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing 3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 4 422507 ...