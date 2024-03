Starfield | alcuni giocatori credono che Bethesda stia perdendo tempo con update inutili

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 3 marzo 2024) Nelle scorse oreha annunciato un nuovo aggiornamento in beta diin arrivo nel corso della prossima settimana su Steam. Ma non tutto sembra essere andato per il verso giusto, conutenti che si sono detti delusi per i contenuti presenti in questo, accusando la società di perderecon novità. Difatti nella giornata di ieri la società di proprietà di Microsoft ha annunciato la patch di Marzo per il gioco con ambientazione nello spazio, condividendo contestualmente tutte le informazioni ed i dettagli. Ma in seguito a questo annuncio, una nutrita fetta di pubblico ha deciso di condividere in rete tutta la propria delusione le novità presenti in questa patch. Secondo questi utenti infatti,si starebbe concentrando su ...