Stano in Cina segna il nuovo record italiano nella 20 km di marcia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 3 marzo 2024) AGI - Massimocon una straordinaria prestazione ha stabilito sulle strade di Taicang in, ilprimatodella 20 chilometri difermando i cronometri sul tempo di 1 ora 17'26. Per il 32enne pugliese campione olimpico in carica della distanza si tratta di un miglioramento di 19 secondi rispetto al precedente limite nazionale che aveva stabilito l'8 giugno del 2019 a La Coruna in Spagna., portacolori delle Fiamme Oro e allenato da Patrizio Parcesepe, è arrivato al traguardo assieme al cinese Zhang Jun, vincitore della gara con lo stesso crono. Terzo il brasiliano Caio Bonfin in 1 ora 17'44.