Spostate subito la Capitale d' Italia a Trento | Affari Tuoi in tilt per questa foto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Adva inscena una partita di quelle mozzafiato. Nella puntata andata in onda ieri, sabato 2 marzo, Corrado si è giocato il tutto per tutto per mettere le mani sul bottino grosso. I pacchi rossi sono stati eliminati uno per uno però con estrema rapidità e di fatto Corrado ha un po' giocato d'azzardo rifiutando tutte le offerte del dottore. Prima ha rifiutato una da 30mila, poi ne ha rifiutata un'altra ben più generosa per arrivare al disastro finale quando ha deciso di dire no a un'offerta di più di 50mila euro per tenersi tra le mani il suo pacco. E nel pacco c'erano solo 30mila euro. Da qui è scatuirto un dibattito sui social. In tanti si sono chiesti: Corrado ha fatto bene a rifiutare i 53mila euro del dottore oppure doveva cogliere l'occasione per evitare amare sorprese? Corrado ha deciso di andare dritto per la sua strada portandosi a ...