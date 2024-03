Sporting-Atalanta | abbassato il prezzo del settore ospiti | i tifosi verranno rimborsati

(Di domenica 3 marzo 2024) Bergamo. I 609dell’che tra martedì e mercoledì raggiungeranno Lisbona per la sfida di Europa League contro lo, valida per l’andata degli ottavi di finale, e guarderanno la gara daldell’Alvalade, avranno diritto a un rimborso di 11 euro. A comuncarlo è la società nerazzurra. Secondo quanto comunicato dalloCP il costo del biglietto delera stato inizialmente fissato a € 31, ma, su richiesta dial fine di rispettare la normativa UEFA, è stato equiparato a quello più popolare della tifoseria di casa, ovvero € 20. Le modalità di rimborso per iorobicicomunicate in seguito. Oltre 600 a Lisbona Nonostante la trasferta ...

Tutte le informazioni per quanto concerne i Biglietti di Sporting Lisbona Atalanta , in particolar modo sul settore ospiti In vista di Sporting Lisbona ... (calcionews24)

Bergamo. Saranno 609 i tifosi dell’Atalanta che tra martedì e mercoledì raggiungeranno Lisbona per la sfida di Europa League contro lo Sporting, valida per ... (bergamonews)

