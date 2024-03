Sport in tv oggi domenica 3 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, l’atletica con i Mondiali indoor, gliinvernali con sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, slittino, bob e biathlon, il basket con la Serie A, il calcio con la Serie A, e molto altro. Per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon la prima gara della giornata sarà la staffetta single mixed delle ore 12.45, che sarà strutturata in modo che siano le donne a percorrere prima e terza frazione, mentre agli uomini toccheranno la seconda e l’ultima parte della prova. Per l’Italia saranno in gara Samuela Comola e Didier Bionaz. Nella staffetta mista delle ore 14.45 le donne affronteranno le prime due frazioni, ...