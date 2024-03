Sorpresa Napoli | decisione inedita della società prima del match | tifosi spiazzati

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 3 marzo 2024) Si infiamma il clima in attesa del calcio d’inizio di-Juventus. Nel pre-partitasfida, ecco arrivare però la news sorprendente sugli azzurri. Al Maradona è quasi tutto pronto per accogliere il calcio d’inizio di uno scoppiettante-Juventus. Malgrado la distanza fra le due compagini in classifica, tale incontro è destinato a rappresentare ancora una volta un grande classico dello spettacolo targato Serie A, con lo show che si preannuncia scoppiettante e ricco di pathos anche alla luce del 5-1 maturato lo scorso anno. Quella notte di gennaio è però archiviata nelle menti di entrambi i club, decisi a prevalere sull’altro soprattutto dopo le vittorie ritrovate contro Sassuolo e Frosinone per Calzona ed Allegri. A sorprendere, però, quanto emerso dal pre-partita in onda su DAZN, cui annuncio sulha ...