SONY INZONE Buds | la recensione | primeggiare con leggerezza

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 3 marzo 2024) Siamo sempre alla ricerca di soluzioni in grado di cristallizzare “l’utile” con il “dilettevole”, senza perdere nulla in qualità. La nostra esigenza trova conforto negli auricolari, dispositivi audio in-ear in grado di essere perfromanti sia in ambito gaming che non. Con la sua linea di prodotti il colosso giapponese ha voluto creare un contesto di utilizzo promiscuo della sua tecnologia, ampliando quei suoi orizzonti di esclusività che l’hanno vista protagonista in passato (anche piuttosto recente). Le qualità tecniche, come vedrete, sono indiscutibili, con la funzione della cancellazione del rumore che si presenta tra le migliori in circolazione. Anche sul fronte design la scelta minimalista paga benissimo, con i controlli touch sulla superficie che funzionano alla perfezione. Al momento in cui scriviamo, il prezzo ...