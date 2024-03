Snowboardcross oggi in tv | Sierra Nevada 2024 | programma 3 marzo | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Azzurri chiamati al riscatto., domenica 3, alle 11:30 comincerà a(Spagna) gara-2 della quinta tappa valida per la Coppa del Mondo 2023-di, occasione importante per la Nazionale italiana, uscita con le ossa rotte da una gara-1 incolore. Nella giornata di ieri infatti nessun azzurro è riuscito a staccare il pass per le semifinale. Michela Moioli e Tommaso Leoni si sono infatti fermati ai quarti di finale (non senza rammarico), mentre Omar Visintin, Lorenzo Sommariva e Matteo Menconi hanno terminato la propria corsa agli ottavi. Tra gli osservati anche il Campione Olimpico Alessandro Haemmerle, anche lui fuori dal giro che conta e motivato a tornare immediatamente in carreggiata. Il meteo sarà però una variabile fondamentale. Gara-1 è stata ...