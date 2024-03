Snowboardcross | Michela Moioli CONQUISTADOR! In Spagna torna alla vittoria dopo due anni

(Di domenica 3 marzo 2024) A quasi duedi distanza dal successo di Cortinanella Coppa del Mondo die lo fa in modo rocambolesco in quel di Sierra Nevada. Per l’azzurra è lanumero diciotto a livello individuale nel massimo circuito internazionale, un riscattoun periodo non del tutto convincente. Sulle nevi spagnole la lombarda riesce a rimontare sul finale e, sfruttando anche un clamoroso contatto tra Charlotte Bankes e Chloe Trespeuch, si impone proprio sulla linea d’arrivo all’ultimo respiro. Seconda posizione per l’australiana Josie Baff, terza Bankes, mentre Trespeuch non è riuscita a concludere la prova chiudendo quarta. Tra gli uomini vince il francese Merlin Surget che beffa il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:40 I riflettori sono tutti punta ti su Michela Moioli , a caccia del podio e perché no, anche di un successo che ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:22 STRINGIAMOCI ATTORNO A Michela . SPINGIAMO L’AZZURRA SUL PODIO DOPO DUE QUARTI POSTI! Tutto pronto per la Big ... (oasport)

Week-end di legno per Michela Moioli in Georgia. Due quarti posti in due gare per la campionessa olimpica di PyeongChang in Coppa del Mondo di Snowboardcross ... (oasport)

Snowboardcross oggi in tv, Sierra Nevada 2024: programma 3 marzo, orari, tv, streaming: Oggi, domenica 3 marzo, alle 11:30 comincerà a Sierra Nevada (Spagna) gara-2 della quinta tappa valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di Snowboardcross ... a staccare il pass per le semifinale.oasport

Grande delusione per Moioli. La bergamasca esce ai quarti nella prima tappa di CdM: Michela Moioli delusa nella Coppa del Mondo di Snowboardcross a Sierra Nevada, fermandosi ai quarti a causa di un contatto con un'altra concorrente. Vittoria per Charlotte Bankes.ilgiorno

Snowboard, delusione per gli azzurri in Sierra Nevada: Delusione per gli azzurri dello snowboard impegnati in Sierra Nevada. La prima tappa delle due di Snowboardcross di Coppa del Mondo ...tag24