Slittino | Julia Taubitz crolla nella seconda manche e El?na Ieva V?tola vince in casa a Sigulda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024)si prende un turno di riposo, va in vacanza in maniera anticipata e, dalla prima posizione di metà gara,addirittura in nona posizione. La gara di singolo femminile della tappa di#2 (Lettonia) valevole come nono ed ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di2023-2024 va quindi alla padrona diElinaVitola. La classifica finale della Coppa del Mondo quindi vede il trionfo della 27enne fuoriclasse teutonica che centra la quarta Sfera di Cristallo della sua carriera con la bellezza di 1034 punti contro i 791 di Anna Berreiter ed i 742 di Madeleine Egle. La Lettone ElinaVitora conquista la suavittoria in Coppa del Mondo in singolo dopo St. Moritz 2021 e la sesta complessiva ...